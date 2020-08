Beersel deelt zomerpakketten uit aan kwetsbare gezinnen: “Om zomervakantie op fijne manier af te sluiten” Bart Kerckhoven

19 augustus 2020

14u43 1 Beersel Het gemeentebestuur van Beersel deelt zomerpakketten uit aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Dat gebeurt via het Huis van het Kind. De pakketten bevatten verzorgingsmateriaal maar ook spelletjes voor de kinderen. Per leeftijdscategorie zijn er aangepaste pakketten samengesteld.

“Voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, is het invullen van de vakantie niet altijd vanzelfsprekend”, laat het gemeentebestuur weten. “Met deze zomerpakketten kunnen de kinderen hun zomervakantie op een fijne manier afsluiten. De zomerpakketten zijn specifiek afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Zo krijgen de allerjongsten onder hen onder andere een slabbetje, voelboekje, wasgel en krijgen de oudere kinderen kleurmateriaal en waterspelletjes. Verder zit er een bon in voor een ritje op de mini-cars of om mini-golf te spelen op het domein van Huizingen.”

In totaal worden er meer dan 120 pakketten uitgedeeld. Voor de realisatie van het project werd beroep gedaan op subsidies van de Vlaamse overheid.