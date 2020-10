Beersel belooft dat gemeentebelastingen niet worden verhoogd tot en met 2025 Bart Kerckhoven

01 oktober 2020

15u02 1 Beersel De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen de komende jaren niet stijgen in Beersel. “Zo stellen we de Beerselaars in deze coronatijden gerust”, zegt schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester).

De voorbije jaren daalde de aanvullende personenbelasting al tot 6,9 procent in Beersel en ook de opcentiemen zakten tot 680. Dat niveau blijft al zeker behouden tot en met 2025. “Normaal moest die beslissing pas eind dit jaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad”, zegt schepen Deknopper. “Maar omdat we al een heel pakket coronamaatregelen op de raad zouden bespreken leek het ons beter om meteen ook duidelijkheid te scheppen over deze belastingen. Door de coronacrisis hebben veel mensen het moeilijk. Daarom vonden we het een goed idee om iedereen gerust te stellen en dat voor een lange periode. We geven zo de boodschap dat we de kostprijs voor de maatregelen niet willen terugverdienen door de belastingen te verhogen. Hoe we dat dan wel zullen doen moeten we nog bespreken. Intern moet die oefening nog gemaakt worden.”