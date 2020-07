Beersel annuleert alle jaarmarkten: “Opgelegde maatregelen maken organisatie onmogelijk” Bart Kerckhoven

02 juli 2020

13u48 14 Beersel Er vinden in 2020 geen jaarmarkten plaats in Beersel. De drie evenementen in Dworp, Lot en Beersel zelf worden geschrapt. “De opgelegde maatregelen maken de organisatie van een sfeervolle jaarmarkt onmogelijk”, zegt schepen van Jaarmarkten Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “Het is met spijt in het hart maar zo hebben de organisatiecomités ook duidelijkheid.”

De vernieuwde jaarmarkt in Beersel en de jaarmarkt in Lot stonden gepland in september en het derde weekend van oktober stond ook de populaire jaarmarkt van Dworp nog op de agenda. De drie evenementen samen trekken jaarlijks een paar tienduizenden bezoekers, maar dit jaar zal het rustig blijven in de dorpen. Het coronavirus is natuurlijk de oorzaak van de annulering. De beslissing om de jaarmarkten niet te laten doorgaan werd woensdag genomen nadat er een veiligheidscel werd bij elkaar geroepen. Het college liet zich onder andere adviseren door de brandweer, de federale en lokale politie en zelfs de Gezondheidsinspectie. Het was de eerste keer dat een gemeente in de provincie zo een groot overleg organiseerde specifiek voor de jaarmarkten op haar grondgebied.

Allesbepalend

“Tot nu toe troffen de jaarmarktcomités voorbereidingen voor hun evenementen zoals elk jaar”, legt Vanhaverbeke uit. “Ze hielden natuurlijk wel in het achterhoofd dat de maatregelen tegen het coronavirus allesbepalend zouden zijn. De comités vroegen duidelijkheid en nu er een zogenaamd Covid Event Protocol van de Vlaamse overheid is konden we de organisaties aftoetsen aan de regels die vanaf nu gevolgd moeten worden.”

Als alle regels gevolgd worden blijft er van die typische Beerselse jaarmarktsfeer niets meer over. De mensen komen naar onze jaarmarkt om elkaar te ontmoeten, bij te praten bij een goed glas en om zich te amuseren. Zoals de zaken er nu voorliggen, kan dat gewoon niet Schepen van Jaarmarkten Kristien Vanhaverbeke

De nieuwe evenementenscan van de overheid werd geraadpleegd. “Daaruit bleek dat de organisatie van de jaarmarkten nauwelijks haalbaar is”, zegt noodplanambtenaar Jelle Desmecht van de gemeente Beersel. “Het volledig jaarmarktparcours moet afgebakend worden, de mensen mogen maar één richting uit en dan zijn er natuurlijk nog strikte regels voor eten en drinken. Op het parcours in Dworp mogen volgens de regels bijvoorbeeld maar 800 mensen aanwezig zijn terwijl er op piekmomenten tot 2.000 bezoekers rondkuieren. Bovendien wonen er nog eens vijfhonderd mensen langs dat parcours die je er moet bijtellen. In Lot kunnen er zeshonderd bezoekers toegelaten worden, maar er wonen al 650 mensen langs het traject. Dan wordt het moeilijk.”

Verantwoordelijkheid nemen

Groot-Beersel heeft een jaarmarkttraditie die al een paar eeuwen teruggaat en dus was een knoop doorhakken niet zo eenvoudig. “Het is met spijt in het hart”, zegt Vanhaverbeke. “Maar de comités begrijpen de beslissing en zijn in zekere zin ook opgelucht. Het is voor hen niet leuk om hun evenement te zien wegvallen maar die duidelijkheid is er nu. We moeten eerlijk zijn: als alle regels gevolgd worden blijft er van die typische Beerselse jaarmarktsfeer niets meer over. De mensen komen naar onze jaarmarkt om elkaar te ontmoeten, bij te praten bij een goed glas en om zich te amuseren. Zoals de zaken er nu voorliggen kan dat gewoon niet. We sluiten niet uit dat er in het najaar nog alternatief evenement georganiseerd wordt maar alles hangt af van de evolutie van de coronapandemie. We nemen deze week ook onze verantwoordelijkheid. We zeggen al weken dat de Beerselaars moeten volhouden en de regels moeten naleven. Dan moeten we zelf ook geen risico’s nemen.”