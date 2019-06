Bedrijf uit Lot houdt aula van grootste voedselpark ter wereld droog Bart Kerckhoven

03 juni 2019

15u11 3 Beersel Een bedrijf uit Lot zorgt er voor dat dat het niet zal binnen regenen in één van de hallen van het grootste voedselpark ter wereld. Fico Eataly World bevindt zich in Italië en deed beroep op de firma Derbigum om roofing te leggen op het dag van het congrescentrum.

Superlatieven schieten te kort om Fabbrica Italiana Contadina in het Italiaanse Bologna te beschrijven. Fico Eataly World, zoals het in de rest van de wereld bekend staat, is de grootste voedselhal ter wereld. Het beslaat zo’n 100.000 vierkante meter en bevat onder andere twee hectaren veld en stallen, veertig landbouwfabrieken, veertig eetgelegenheden, winkels en een marktplaats. Daarnaast zijn er ook klassen en educatieve parcours, een theater, een bioscoop en een congrescentrum. Op het domein staan ook nog eens verschillende congreshallen. Het was in één van de hallen, de Aula Magna, dat Derbigum aan de slag ging. Derbigum heeft een vestiging in Lot langs de Bergensesteenweg maar ook een site in het Waalse Perwez. Het familiebedrijf werd opgericht in 1932 maar is uitgegroeid tot een wereldspeler. Twee derde van de productie van de roofingfabrikant is intussen bestemd voor export en in totaal zijn er wereldwijd 350 mensen aan de slaag voor de firma.