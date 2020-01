Band van Dworps platenlabel in de finale van de De Nieuwe Lichting: stemmen maar voor The Radar Station! Bart Kerckhoven

24 januari 2020

13u33 2 Beersel Het nieuwe platenlabel Push Nationals uit Dworp boekt al meteen een eerste succes, want de band The Radar Station dat bij de uitgeverij zit, is al meteen finalist in de talentenwedstrijd De Nieuwe Lichting op Studio Brussel.

Tobias De Ryck en Thomas Hibert richten Push Nationals op in september vorig jaar. “De bedoeling van Push Nationals is het ondersteunen van jonge en lokale talenten”, klinkt het. “Wij proberen dat te combineren met een frisse kijk op de traditionele en vaak logge muziekbusiness. We willen een faire verdeling van de inkomsten, faire communicatie en een faire omgang met de artistieke identiteit. Nu stellen we alles in het werk om ‘The Radar Station’ aan de overwinning te helpen van de wedstrijd De Nieuwe Lichting op Studio Brussel.

Wie wil kan Push Nationals en The Radar Station helpen door te stemmen op het nummer ‘Subtle Science’ via www.stubru.be en dat tot en met 29 januari.

Benieuwd hoe het liedje klinkt? Hieronder kan je het beluisteren: