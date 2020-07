B&B-uitbaters in Spanje betreuren ‘code oranje’: “Het lijkt wel of dit land geviseerd wordt in deze crisis”

Beersel

Uitbaters van B&B’s en hotels in Spanje kregen een pak ongeruste telefoontjes sinds Buitenlandse Zaken code oranje gaf aan hét vakantieland bij uitstek. In

aan de Costa Blanca werden zelfs al een paar reserveringen geannuleerd. “Van corona is hier geen sprake. Ik heb me hier nog nooit zo veilig gevoeld”, zucht Kathy Verbeeck uit Dworp. Zij baat er met haar man Guy de B&B uit. “Het lijkt wel alsof Spanje geviseerd wordt in deze coronacrisis.”