Arbeider komt goed weg na neersteken collega WHW

16 juli 2019

12u45 0 Beersel Een 42-jarige Pool is veroordeeld tot 2 jaar cel na een incident met een landgenoot van hem. Onder invloed van alcohol verwondde hij een collega van hem met een mes.

Met dit vonnis komt de man nog goed weg. Het parket had eerder een effectieve celstraf van 4 jaar gevorderd. Volgens het openbaar ministerie had de man immers de intentie om het slachtoffer te doden. “Onzin. Hij werd eerst aangevallen door het slachtoffer. Dit was enkel een uit de had gelopen dronken ruzie tussen de twee”, had zijn advocaat Boris Reynaerts gepleit. Met succes, want de rechtbank meende dat de intentie om te doden niet bewezen was en veroordeelde hem slechts voor slagen en verwondingen. Op 8 december had de man het op een drinken gezet met twee collega’s van hem. De drie, allen Polen, werkten aan een bouwproject in Beersel maar hadden die dag niets te doen. Na ongelooflijke hoeveelheden wodka gingen zijn twee kameraden nog iets drinken in een nabijgelegen café. Toen ze opnieuw terugkwamen in de caravan waar ze overnachtten kwam het tot een ruzie tussen de beklaagden en een van hen. Plots nam hij een mes en stak hij enkele malen in de buikstreek.