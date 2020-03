Exclusief voor abonnees Apotheek van Dionant voor tweede keer overvallen: “Ze leken meer onder de indruk van mij dan ik van hen” Tom Vierendeels

06 maart 2020

15u03 0 Beersel Annick van Dionant is daags na de Annick van Dionant is daags na de blitzoverval op haar apotheek nog altijd aangeslagen door de feiten. Twee gewapende daders gingen aan de haal met de inhoud van de kassa en doorzochten ook verschillende ruimtes. “Ze bleken onder de indruk dat ik gelaten reageerde en de buit leek hen ook al niet te bekoren”, zegt ze.

Annick werd in 2005 ook al eens het slachtoffer van een overval. “Maar wennen doet het nooit”, zegt ze. “Ik heb toch nog altijd wat last van gisteren. Vooral dat je hier hele dagen ‘uw botten staat af te draaien’ en dan crapuleuze gastjes met uw geld gaan lopen. Ik ben dus ook vooral kwaad.” De twee kwamen donderdagavond rond 17.30 uur de zaak binnen. “Ze waren in het zwart gekleed en droegen een sjaal voor hun mond”, beschrijft van Dionant de daders. “Over hun hoofd hadden ze de kap van hun hoodie. Eentje nam de trappen, de andere kroop onder de balustrade door. Eerst vond ik het nog vreemd dat ze zo gekleed waren. ‘Is het nu plots zo koud buiten of komt het door corona?’, vroeg ik mij af.”

