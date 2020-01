Amerikaanse beergeeks zetten lambiekbieren online op de wereldkaart: “Lambic.info is een echt titanenwerk geworden” Bart Kerckhoven

07 januari 2020

14u25 3 Beersel De Zennevallei en het Pajottenland zijn trekpleisters voor de liefhebbers van lambiekbieren maar het zijn de Amerikanen die er voor zorgen dat iedereen alles online kan terug vinden over ons biererfgoed. Adam Harbaugh, Bill Young en hun vrienden kregen van HORAL de Lambic Award 2020 voor het geleverde werk. “Een echt titanenwerk”, zegt voorzitter Gert Christiaens van HORAL.

De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) reikt elk jaar de Lambic Award uit aan mensen die ‘zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van de verdediging van de belangen van de traditionele lambiekbieren en de promotie van oude geuze en oude kriek’. Dit keer werd geen cafébaas, burgemeester, bierauteur of brouwer gehuldigd maar wel enkele ‘beergeeks’ uit Amerika. Met www.lambic.info zetten ze online de lokale biercultuur van de Zennevallei op de wereldkaart. Je leest er meer over de bekende brouwerijen maar ook de liefhebbers die experimenteren. Maar ook de geschiedenis van gesloten brouwerijen als Dragon Drie Pikkel komen er boven drijven. “Als je meer wil weten over teloorgegane of bestaande brouwerijen en stekerijen, dan moet je zeker eens gaan kijken op deze website”, zegt HORAL-voorzitter Gert Christiaens. “De website telt al meer dan vijfhonderd pagina’s en 3.500 foto’s van bieretiketten, flessen, en andere objecten tot oude en recente foto’s van lambiekbrouwerijen en geuzestekerijen. Het redactieteam heeft zelfs een omvangrijke bibliografie online gezet. Het is een echt titanenwerk.”

Toer de Geuze

Bill Young is één van de initiatiefnemers. De man uit Colorado is aan de slag in de IT-sector en bezocht al verschillende bierfestivals in Noord-Amerika en Europa. Toen de man verliefd werd op de bieren uit de Zennevallei en het Pajottenland bleek dat hij nergens informatie kon vinden over de geuze en kriek die hij zo graag dronk. “Tijdens de zoektocht naar informatie stelde ik vast dat alles een beetje overal en ook nergens te vinden was. Tegelijk probeerde mijn kompaan Adam om via geschreven bronnen meer te weten te komen over de geschiedenis en cultuur van het bier in de Zennevallei en het Pajottenland. Nadat Adam en ik in 2013 deelnamen aan de Toer de Geuze kreeg het project echt vorm.”

Online gemeenschap

De website werd uiteindelijk in wiki-formaat gelanceerd. En het team is alleen maar gegroeid. Iedereen heeft zijn taak. ““Wij hebben andere mensen bij het project betrokken”, vertelt Young. “Nick Bigelow helpt met items rond brouwen, wetenschap, microbiologie en chemie. Jonah Edwards speelde een belangrijke rol bij het opzetten van de technische kant van de site en het bewerken van de teksten. Matt Granstrom deed onderzoek naar verdwenen brouwers en stekers. Ryan Degnan hield een spreadsheet bij met botteldata van bepaalde producenten en Dave Janssen hielp met historisch onderzoek”, aldus Adam Harbaugh. “We zijn dus met zeven mensen die samen met een grote online gemeenschap van geuzeliefhebbers, de webteksten voortdurend updaten. De belangrijkste drijfveer voor dit project was en is nog steeds het op één plek verzamelen van zoveel mogelijk nauwkeurige informatie omtrent een van de meest unieke bierstijlen ter wereld en de regio waar deze bieren geproduceerd worden.”