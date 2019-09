Alle zeventig deelnemers van zoektocht Zenne en Zoniën vielen in de prijzen Bart Kerckhoven

26 september 2019

Streekvereniging Zenne en Zoniën gaf aan alle deelnemers van de jaarlijkse zomerzoektocht een prijs. De organisatie wil met de zoektochten iedereen de streek beter leren kennen en verborgen hoekjes tonen. Dit jaar namen een zeventigtal mensen deel tijdens de zomer en werd de Beerselse deelgemeente Lot verkend. Het was Lottenaar en bestuurslid Willy Defranc die dit keer de zoektocht helemaal uitwerkte. “De jury van de zoektocht toonde zich van zijn meest milde kant en vond dat iedereen die zich de moeite had getroost om het antwoordformulier in te dienen en naar de zondagse receptie in Destelheide te komen, een prijs verdiende”, aldus Streekvereniging Zenne en Zoniën.