Al honderdtal inbraken in Beersel en Leeuw sinds begin dit jaar Tom Vierendeels

19 februari 2020

19u01 0 Beersel Sint-Pieters-Leeuw en Beersel lijken opnieuw geviseerd te worden door inbrekers. Sinds begin dit jaar werden al een honderdtal effectieve inbraken en poging vastgesteld in de twee gemeenten. De politie schakelt een tandje hoger, maar heeft ook uw hulp nodig.

“We merkten een opvallende stijging van het aantal inbraken in woningen op”, luidt het. “In Beersel werden op nog geen twee maanden tijd veertig inbraken gepleegd. Daarnaast stelden we een dertiental pogingen vast. Voor Sint-Pieters-Leeuw liggen de cijfers in dezelfde lijn.” Voor Halle geeft de politie geen cijfers mee.

“We proberen aan de hand van analyses te achterhalen waar en hoe dieven zullen toeslaan en gaan op zoek naar patronen”, gaat het verder. “Er worden ook extra ploegen ingezet op de gevoelige plaatsen, zowel in burger als in uniform. De wijkinspecteurs plannen ook een extra ronde in hun wijk.” Maar tot slot rekent de politiezone Zennevallei ook op jou. “Heb je iets verdacht gezien? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de lokale politie. Wie weet kunnen we dankzij jouw hulp verdachten arresteren.”