Afvalbrand loopt fout: aanzienlijk deel van veld met stro gaat verloren Tom Vierendeels

27 juli 2020

20u17 5 Beersel De brandweerzone Vlaams-Brabant West is maandagavond moeten uitrukken voor een brandend veld in Lot. Een afvalbrand in de omgeving was er uit de hand gelopen. Een groot deel van het stro ging verloren.

Brandweer en politie werden kort voor 19 uur gealarmeerd voor de brand in de Dreef, een zijstraat van de Bergensesteenweg in Lot. Buurtbewoners waren in de nabijheid van het veld afval aan het verbranden, maar het vuur sloeg over naar het veld. Daarop lag het stro te drogen om dinsdag in balen samen te persen. Door de hevige wind op dat moment en mede door het droge veld grepen de vlammen razendsnel om zich heen. Woningen werden uiteindelijk niet bedreigd en gewonden vielen er gelukkig niet.