Afrit Huizingen op Buitenring vier dagen afgesloten voor plaatsing geluidsschermen Bart Kerckhoven

30 januari 2020

De afrit 20 op de Buitenring in Huizingen zal vanaf zaterdagmorgen 1 februari tot en met woensdagavond 5 februari vier dagen afgesloten worden voor alle verkeer. De aannemer zal dan de geluidsschermen in de zijbermen aan de afrit plaatsen. Omdat er op zondag 2 februari niet gewerkt wordt, zal de afrit vanaf zaterdagnamiddag 16.30 uur tijdelijk worden opengesteld om maandagmorgen 5.30 uur opnieuw afgesloten te worden. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via het op- en afrittencomplex 19 in Lot. Als alle werken volgens plan verlopen, wordt de afrit woensdagavond na 18.30 uur opnieuw volledig opengesteld voor verkeer.