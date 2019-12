Acteur (en kunstschilder) Manou Kersting zwaait de Meent uit Bart Kerckhoven

11 december 2019

14u20 2 Beersel Manou Kersting blijkt niet alleen een begenadigd acteur, hij is ook kunstschilder. De voorbije weken waren werken van hem te zien in de Meent. Tijdens een finissage werd hij onder andere uitgezwaaid door schepen van Cultuur Elsie Degreef (N-VA).

Kersting is bij het grote publiek gekend van zijn rollen in onder andere ‘Crimi-Clowns’ en ‘Matroejska’s’ maar schildert dus ook. “Veel mensen uit Beersel en omstreken kennen je door deze tentoonstelling nu ook als schilder”, vertelde schepen Degreef op de finissage van de tentoonstelling. “Want heel wat van hen hebben je werk hier gezien: mensen die naar een voorstelling kwamen, mensen die naar de participatieavonden kwamen over mobiliteit, mensen die hier vergaderen, jeugd die hier ’s middags hun boterham opeten, de kunstenaars van onze academie, de lijndansers en zelf de kleuters die naar de schoolfilm kwamen. Wij zijn echt blij en fier dat je werken in de foyer van ons cultuurcentrum te bewonderen waren.”