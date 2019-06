Achtervolging op R0 eindigt met crash in Huizingen: klopjacht op minstens één verdachte Tom Vierendeels

20u21 12 Beersel Lokale en federale politie zijn momenteel op zoek naar minstens een persoon in de omgeving van het op- en afrittencomplex van de R0 Brusselse ring in Huizingen. De verdachte crashte bij een achtervolging.

De achtervolging startte in het gerechtelijk arrondissement van Bergen. Dat bevestigt de federale politie. Wat er zich daar exact afspeelde is onduidelijk. De bestuurder nam bij die achtervolging de afrit Huizingen van de Brusselse ring en crashte vervolgens kort na 18.30 uur aan de Alsembergsesteenweg. De pick-up knalde tegen een verlichtingspaal en het voertuig kwam vervolgens in de lagergelegen berm terecht.

De bestuurder en mogelijk nog een andere inzittende sloeg te voet op de vlucht. De helikopter van de federale politie is ter plaatse om vanuit te lucht te speuren. Ook ploegen op de grond zijn op zoek naar de verdachte en krijgen daarbij steun van een speurhond.