Aanleg fietssnelweg naar Brussel langs kanaal start volgende week: F20 wordt voorzien van modernste snufjes Bart Kerckhoven

22 januari 2020

11u20 18 Beersel Volgende week starten de werken voor de nieuwe fietssnelweg langs het Kanaal Brussel-Charleroi. Daarbij wordt al rekening gehouden met de verbreding van het kanaal. De snelweg zelf is voorzien van de modernste snufjes. Zo gaat de verlichting enkel aan wanneer fietsers voorbij rijden en krijgen ze groen licht aan bepaalde kruispunten.

De fietssnelweg F20 wordt eindelijk aangelegd aan het jaagpad van het Kanaal Brussel-Charleroi. De plannen bestaan al enkele jaren maar op 1 februari start een aannemer met de aanleg van de route tussen de Waterloobrug in Halle en de sluis in Ruisbroek. In september moet de snelweg op dat stuk al klaar zijn. “Het traject langs het kanaal past perfect in de visie die we hebben over fietssnelwegen”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “Het is een weg met weinig conflictpunten die vooral rechtdoor loopt en bovendien in een mooie omgeving ligt.”

De nieuwe fietssnelweg over Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Halle zal over een lengte van 4,7 kilometer wel een stukje landinwaarts gelegd worden. Zo kan later het kanaal verbreed worden zonder dat er aan de fietssnelweg geraakt moet worden. De fietssnelweg wordt waar nodig vebreed tot vier meter en daar naast zullen wandelaars nog steeds langs de oevers van het kanaal kunnen wandelen. Tijdens de werken moet er wel omgereden worden via het andere jaagpad. Na september wordt de fietssnelweg verder doorgetrokken vanaf de sluis in Ruisbroek tot aan het viaduct van de Brusselse Ring. De Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro, via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt 880.000 euro voorzien en de provincie zet 440.000 euro opzij voor de aanleg.

Moderne snufjes

Op de fietssnelweg worden enkele moderne snufjes uitgetest. “Zo wordt er dynamische LED-verlichting geplaatst”, zegt Tom Dehaene. “Die verlichting zal enkel aanspringen als er fietsers voorbij rijden. Dat is energiezuiniger maar ook milieuvriendelijker. Maar we plaatsen ook verkeerslichten op de route waar er autoverkeer kruist. Daar krijgen fietsers dan voorrang en springt het licht automatisch op groen. Die systemen bestaan al maar voor het eerst kunnen we die in Vlaams-Brabant uittesten op een fietssnelweg.”

Komend jaar worden elders op het traject nog knelpunten weggewerkt. Op de Klabbeeksesteenweg in Lembeek wordt de aantakking op de Malheidebrug verbeterd. Ook de doorsteek aan de Roggemanskaai en Jean Laroystraat in Halle wordt aangepakt en zowel aan Sashoek in Beersel als het Sasplein in Ruisbroek zijn nog werken gepland. De gemeentebesturen van de Zennevallei zijn blij dat de werken starten. “We zijn altijd vragende partij geweest”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) van Beersel. “De fietsverbinding naar Brussel is belangrijk maar ook lokaal verwacht ik dat veel mensen de fietssnelweg kunnen gebruiken. In onze gemeente kan je zo vlot tussen Lot en Huizingen fietsen maar ook jongeren die in Halle school lopen hebben er zo een veilig fietsalternatief bij.”