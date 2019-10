3 maanden cel voor ‘klaarleggen’ boksbeugel WHW

23 oktober 2019

17u52 0 Beersel Een veertiger uit Beersel is veroordeeld tot 3 maanden cel voor verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking zagen agenten een boksbeugel op tafel liggen. Volgens de man kaderde alles in een drugszaak.

In het kader van een drugsonderzoek in Dendermonde vielen agenten in maart van vorig jaar binnen in de woning van de beklaagde. Drugs werden er niet gevonden maar wel bleek er een boksbeugel op tafel te liggen. “Ik verwachtte problemen met criminele kennissen en had hem daarom klaargelegd”, legde hij uit tegen de agenten. “Zoiets kan niet getolereerd worden”, aldus het parket dat daarom een korte celstraf vorderde en kreeg.