201 km/uur op de Brusselse Ring door ‘de stress van het moment’ Bart Kerckhoven

06 december 2019

Een man die op 28 mei vorig jaar met liefst 201 kilometer per uur geflitst werd op de Brusselse Ring is zijn rijbewijs daardoor dertig dagen kwijt. De man uit Elsene moest zich verantwoorden voor de politierechter in Halle. “Hij was die avond gehaast”, aldus zijn advocaat. “Mijn cliënt is zaakvoerder van een bedrijf dat gevestigd is in Charleroi. Het was in de stress van het moment dat hij het gaspedaal te diep indrukte.” De rechter gaf de man een geldboete van 800 euro en een rijverbod van dertig dagen. Dat mag hij in het weekend afleggen zodat hij op weekdagen toch nog met de wagen kan pendelen tussen zijn bedrijf en zijn huis.