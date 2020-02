125 dollar voor Belgisch bier in New Yorks café, brouwerij Oud Beersel niet blij met woekerprijs: “Iedereen moet kunnen genieten van onze bieren” Bart Kerckhoven

06 februari 2020

11u16 4 Beersel Een café in New York zet het lambiekbier Bzart van Oud Beersel op de kaart aan een wel heel hoge prijs: voor een fles van 75 centiliter betaal je liefst 125 dollar of 114 euro. In de brouwerijwinkel van Oud Beersel kost diezelfde fles amper 14 euro. Brouwer Gert Christiaens vindt de prijszetting dan ook maar niets. “We willen dat iedereen kan genieten van onze bieren en dan hoeven die ‘zotte prijzen’ echt niet”, aldus Gert.

De Bzart (spreek uit ‘bizar’) van Oud Beersel is geen doorsnee bier. Het combineert de méthode traditionnelle van de mousserende wijnen met de spontane gisting voor lambiekbieren. De fles oogt wat chiquer dan een doorsnee flesje geuze of kriek, maar brouwer Gert Christiaens wilde er nooit een exclusief bier van maken. In café Treadwell Park in Manhattan dachten ze er anders over, en staat de Bzart aan 125 dollar (omgerekend 113 euro) op de kaart. Dat is acht keer de prijs die Gert voor z’n bier vraagt.

De woekerprijs inspireerde een journalist van de Engelse krant The Guardian tot een artikel. “Ik heb zelf geen idee hoe die fles daar geraakt is”, zegt Gert Christiaens. “Het is al jaren geleden dat er nog Bzart verkocht werd in Amerika en dan nog was dat heel beperkt. Natuurlijk drijft het systeem in Amerika de prijs op. Het bier wordt geïmporteerd, gaat dan naar een verdeler en belandt dan pas bij de retailer. Dat zijn drie stappen waarbij er marges genomen worden. In de horeca gaat de prijs dan nog eens minstens maal drie. Toch blijft het een enorm hoge prijs. Ik hou er een dubbel gevoel aan over. De Bzart is wat we noemen een ‘top range’-bier, maar in mijn winkel betaal je daar een schappelijke 14 euro voor. Ik maak er zeker geen grote winsten op. Dat geldt trouwens voor alle bieren die ik maak. Ik werk zeven op zeven omdat Oud Beersel mijn leven is, maar ik wil wel, net als heel wat andere lambiekbrouwers, dat het bier toegankelijk blijft en dat iedereen er van kan genieten. Dat kan niet als je zoveel geld vraagt.”

Beperkte productie

In het artikel in The Guardian wordt geïnsinueerd dat de prijzen opgedreven worden door de beperkte productie en dat de ‘beergeeks’ maar al te graag de extremen opzoeken en daar dus geld voor willen neertellen. “Maar een lambiekbier is helemaal geen extreem bier”, zegt Gert. “Het is net een bier dat al een hele lange traditie kent en altijd door iedereen hier in de streek gedronken werd. We brouwen geen bier om het te kunnen slijten aan de beergeeks en we gaan al zeker niet met opzet de productie beperken. Het is nu eenmaal de realiteit dat we maar met dertien producenten zijn en dat wereldwijd de voorraad beperkt is. Maar nogmaals: dat verantwoordt nog steeds niet die hoge prijzen.”

Tegen die dure prijzen kunnen de producenten zelf niets beginnen. “We hebben daar geen vat op”, zet Gert nog. “Ooit zijn er eens een paar dozen Oude Geuze van Oud Beersel verkocht aan een Zwitsers restaurant. Op een dag tafelden er enkele Russen die er de duurste drank op de kaart wilden drinken. Die mensen hebben dan twee flessen Oude Geuze gedronken aan zeshonderd euro per fles. Dat is hallucinant, maar daar distantieer ik me liever van.”