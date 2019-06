‘Pakt een pint, voor ’t begint’: Lustig en Vrij serveert streekbieren en toneel Bart Kerckhoven

19 juni 2019

09u22 0 Beersel Een pint pakken en meteen getrakteerd worden op wat toneel? Bij toneelvereniging Lustig en Vrij uit Lot presenteren ze dit weekend ‘Pakt een pint, voor ’t begint’, het beste van twee werelden dus.

Het Koninklijk Toneelgezelschap Lustig en Vrij combineert in de gemeentelijke feestzaal aan de Hoogstraat in Beersel op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni een streekbierenavond met toneel. Meer dan twintig streekbieren worden geserveerd waaronde ‘ne Lustige’ het eigen bier van de toneelvereniging. “We wisselen toneelstukken af, telkens van een paar minuten, met een lach of met verwondering, steeds weer anders. Want naast van een schuimkraag, willen we mensen ook laten proeven van theater”, laat Lustig en Vrij nog weten. In voorverkoop betaal je 5 euro voor een drankenkaart. Ter plaatse kost zo’n kaart 6 euro. Reserveren van die drankenkaarten kan via lustigenvrij@gmail.com. Op vrijdag is iedereen welkom vanaf 19 uur en op zaterdag vanaf 17.30 uur.