“Op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”: Sebbe (10) sterft bij ongeval met tractor tijdens vakantie met grootouders Tom Vierendeels

16 augustus 2019

11u00 92 Beersel In het Waalse dorp Bièvre heeft woensdagochtend Sebbe De Man uit Beersel het leven gelaten bij een tragisch verkeersongeval. Amper tien jaar werd hij. Tijdens een wandeling met zijn grootvader werd hij geraakt door de losgeslagen aanhangwagen van een tractor. Zijn opa bleef daarbij ongedeerd. Sebbe was lid van voetbalclub K.H.O. Huizingen en Chiro Sint-Jan uit Dworp.

Veel te jong. Daar is iedereen het over eens. Beersel en Sint-Genesius-Rode zijn in rouw na het plotse overlijden van de energieke tiener. Wat een leuke vakantie met de grootouders moest worden, draaide uit op een drama. Sebbe verbleef sinds maandag voor vier dagen in een chalet met zijn grootouders en in het gezelschap van zijn nichtje. Sebbes ouders zouden normaal donderdag naar daar trekken om de verjaardag van grootmoeder te vieren. “Elke ochtend en avond maakten hij en zijn grootvader een wandeling van een half uur”, vertelt mama Marijke Floré, leerkracht op de gemeentelijke basisschool Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. Sebbe zou daar in september in het vijfde leerjaar starten. “Dat deed hij graag om onder andere naar de bizons langs de weg kunnen kijken.”

Remkabel

Maar in de Rue du Rond Pont in Oizy, een deelgemeente van Bièvre, liep het plots fout. “Ze zagen een tractor met hoge snelheid aankomen en zijn opa had door dat dit fout kon aflopen. Ze brachten zichzelf in veiligheid in de berm, zo’n drie meter van de weg verwijderd. Maar wat zowel zij als de tractorbestuurder niet hadden gezien was dat er een wagen uit de andere richting kwam.” De auto en de tractor botsten, waarbij de tractor een klapband kreeg.

De remkabel naar de aanhangwagen van de tractor bleek niet aangesloten. De aanhangwagen sloeg door en raakte Sebbe. Hij was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Zijn grootvader die naast hem stond bleef ongedeerd. Hij is een gebroken man nu Marijke Floré

Met de machines werken

De guitige lach van de jongen zal iedereen die hem kende bijblijven. Stilzitten was niet aan hem besteed. “Eind mei kwamen we op deze boerderij in Dworp wonen”, gaat Marijke verder. “Bij de renovatie hielp hij met alles. Hij deed niets liever dan samen met zijn papa met de machines werken. Hij woonde hier ook dolgraag en was verzot op onze dieren. Elke dag was hij dolgelukkig als de kip haar eitje had gelegd.”

De overige energie kon hij kwijt bij voetbalclub K.H.O. Huizingen, Chiro Sint-Jan uit Dworp en paardrijden. “Het is moeilijk om hierover nu al te praten”, zegt Jens Deknop, jeugdverantwoordelijke bij de Huizingse voetbalclub waar Sebbe een viertal jaar lid was. “We willen echt iets doen voor Sebbe, maar dat zal volledig in samenspraak met de ouders gebeuren en dat zullen we intern nog doornemen. De trainingen starten volgende week dinsdag en we zullen er alles aan doen om iedereen zo goed mogelijk op te vangen.” Bij de Chiro kon voorlopig nog niemand reageren.

Steunende berichten

Steunende berichtjes krijgen mama Marijke en papa Kris in overvloed. In Sint-Genesius-Rode plaatsten heel wat mensen woensdag ook een kaarsje voor het raam uit medeleven met de familie. “Heel wat mensen steunen ons inderdaad”, knikt de mama. “Velen vragen of ze kunnen helpen, maar met wat we nu het liefste willen kan niemand dat. Ze zeggen dan dat hij nu in het paradijs is... We beseffen wel dat het allemaal goed bedoeld is van de mensen, maar het liefst hebben we Sebbe terug en daar kan niemand bij helpen.” De jongen laat ook een zusje van twaalf jaar na.

De begrafenis van Sebbe zal doorgaan op zaterdag 24 augustus in de Sint-Gaugericuskerk van Dworp.