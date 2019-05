“Omdat ik al 20 jaar geen seks meer heb gehad”: Zeventiger die kleindochter 3 jaar lang verkrachtte mag cel verlaten als hij zich laat begeleiden WHW

24 mei 2019

11u22 0 Beersel Een 74-jarige man uit Beersel die drie jaar lang zijn kleindochter heeft aangerand en verkracht is veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel. In de eerste helft van de jaren ‘80 zou de man ook zijn eigen dochter verkracht hebben, maar daarvoor wordt hij niet vervolgd, omdat die feiten verjaard zijn.

De zeventiger had een wel heel opvallende uitleg waarom hij zijn toen 14-jarige kleindochter had betast. “Zelf heb ik al 20 jaar geen seks meer gehad. Daarom heb ik dat gedaan met haar”, klonk het zonder blozen tegen de politie. De man misbruikte vanaf 2015 het meisje in het vogelhok in zijn tuin. Hij betastte haar zelfs onder haar kleren terwijl zijn vrouw en andere familieleden in de buurt waren. Ook over de feiten zelf had hij zijn eigen interpretatie.

Verkrachting? Maar neen, er was geen sprake van brutaliteiten. Het was eerder een uitdaging voor haar. En zij was voor mij het middel om tot een ontlading te komen Beklaagde

“Verkrachting? Maar neen, er was geen sprake van brutaliteiten. Het was eerder een uitdaging voor haar. En zij was voor mij het middel om tot een ontlading te komen”, sprak hij tegen agenten. Drie jaar lang, tot in september 2018, waren er seksuele contacten, die door het meisje in haar verhoren gedetailleerd beschreven werden.

Fifty Shades

Het parket vordert 8 jaar cel voor de zeventiger. “Er is sprake van vingeren, van orale seks en zelfs van penetratie met zijn geslachtsdeel”, zei substitute Mieke Thijssen. “Hij speelt zelfs hele scènes van ‘Fifty Shades of Grey’ na. Er worden ook foto’s gemaakt met een polaroidcamera, die zorgvuldig worden bewaard en die de politie bij de huiszoeking ook zal vinden. Meneer heeft geen enkel schuldbesef. Zolang hij dit niet heeft zal geen enkele therapie helpen. Dus kan ik enkel een effectieve straf vorderen.” Volgens zijn advocate Saskia Kerkhofs beseft de zeventiger nu wel degelijk dat hij de volle verantwoordelijkheid draagt en is hij bereid zich te laten behandelen. De rechter nam dit voorstel aan en besloot hem geen effectieve straf te geven. De man, die nog steeds in voorhechtenis zit, mag de rest van zijn straf met probatie-uitstel uitzitten mits hij zich blijvend laat begeleiden voor zijn probleem.

