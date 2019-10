“Meer dan 1 miljoen euro aan extra middelen voor Beersel dankzij Vlaams regeerakkoord” Bart Kerckhoven

03 oktober 2019

13u25 1 Beersel Schepen van Ruimtelijke Ordening en Groenbeleid Gilbert Wouters (Open Vld) is blij met het extra geld waar ook Beersel op kan rekenen door enkele maatregelen die aangekondigd worden in het Vlaams regeerakkoord.

Wouters becijferde dat Beersel kan rekenen op 1.025.229 euro dat geïnvesteerd kan worden. Een groot deel van het geld zal komen uit een nieuw ‘Open Ruimtefonds’. “Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden”, aldus Wouters. “De toelage is een aanvulling op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5 procent blijft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”