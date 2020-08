“Gekneveld aan bed, zes kogels door hoofd... Er is maar één uitleg: José moet hen gekend hebben.” Bende van Nijvel folterde nachtwaker tot de dood aan Kasteel van Beersel

Beersel

De waas van mysteries rond de Bende van Nijvel houdt speurders, families van de slachtoffers en de rest van Vlaanderen na 35 jaar nog steeds in de greep. Het Laatste Nieuws gaat deze zomer op pad door het Pajottenland in het spoor van de Bende . Vandaag trekken we naar Beersel, waar drie dagen voor Kerstmis in 1982 conciërge José Vanden Eynde (70) van restaurant L’Auberge du Chevalier gruwelijk gefolterd en vermoord wordt. Zijn moordenaars serveren zichzelf nadien een feestmaal in het restaurant. Wat had de Bende te zoeken in de schaduw van het Kasteel van Beersel?