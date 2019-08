Worstenfeesten vieren gouden jubileum in stijl: bijna hele dorp aanwezig op receptie Wouter Demuynck

09 augustus 2019

17u34 12 Beerse In Vlimmeren bij Beerse staat de vijftigste editie van de Worstenfeesten voor de deur. Voor de jubileumeditie van het Vlimmerse dorpsfeest, dat van 15 tot 18 augustus plaatsvindt, pakt de organisatie uit met enkele bijzonderheden. Zo zal er voor het eerst een seniorenploeg deelnemen aan de Kleinvelokeskoers. De populaire band #LikeMe kan in extremis dan toch nog optreden, omdat de organisatie voor de leden twee helikoptervluchten naar hun volgende optreden heeft geregeld.

De Worstenfeesten in augustus zijn telkens hoogdagen in Vlimmeren, ook wel Stad Worst genoemd. Onder meer Bart Peeters, Gers Pardoel, Willy Sommers en Metejoor tekenen present op het podium, maar daarnaast zit de organisatie niet verlegen om een stunt of twee. Zo zal het deelnemersveld van de traditionele Kleinvelokeskoers, die al aan zijn 64ste editie toe is, ditmaal een tikkeltje ouder zijn. Een ploeg van tien 70- en 80-plussers zal immers deelnemen.

Grijze trui

“Waar het al decennia de traditie is dat de deelname in deze klassieker overgaat van vader op zoon of dochter maken we nu voor het eerst het tegenovergestelde fenomeen mee”, lacht Luc Dockx van het organisatiecomité. “Bovendien zijn het allemaal debutanten die zowel de witte trui als nieuweling als de grijze trui als beste 50-plusser kunnen winnen. Om over de gele trui nog maar te zwijgen.” De ‘Vlimmeren Bastards’ zijn op 18 augustus te bewonderen op het lokale parcours.

Het organisatiecomité meldt bovendien trots dat de populaire band #LikeMe in augustus in de provincie Antwerpen enkel op de Worstenfeesten zal optreden. Om dat klaar te spelen, moesten de organisatie en de band wel creatief te werk gaan. De kans is immers reëel dat #LikeMe dit jaar de Zomerhit 2019 zal scoren, wat betekent dat zij op 18 augustus vanuit Blankenberge ook live op tv te bewonderen zijn. Net op die datum staat ook hun optreden in Vlimmeren gepland.

Twee helikopters

“Door de kleine lettertjes in hun contract hadden zij het optreden op de Worstenfeesten kunnen annuleren omdat een rechtstreekse tv-uitzending altijd voorrang krijgt”, vervolgt Dockx. “Maar samen met de bende van #LikeMe hebben we een unieke oplossing bedacht. Het geplande optreden wordt vervroegd naar 18.30 uur en na hun Vlimmerse show vliegen wij hen direct met twee klaarstaande helikopters tot op het strand van Blankenberge. De boodschap is duidelijk: de Worstenfeesten en #LikeMe laten hun fans niet in de steek.”

Op de receptie van donderdagavond zullen meer dan 1.700 inwoners van Vlimmeren aanwezig zijn. “Daarmee zijn toch twee derde van de Vlimmeraars ingegaan op de uitnodiging van de organisatie om de vijftigste Worstenfeesten op feestelijke wijze te openen. Twee op drie: stel je voor dat ze dit in Antwerpen of Turnhout zouden doen! We zorgen die avond voor gratis drank en hapjes en naast de Vlaamse avond geven we ook nog een geluidsarm vuurwerk cadeau.”