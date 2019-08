Worstenfeesten trekken massa volk voor vijftigste editie Toon Verheijen

19 augustus 2019

Met enkele duizenden bezoekers waren de Worstenfeesten in Vlimmeren ook dit jaar weer een absolute voltreffer. De vijftigste editie werd er volgens de organisatie eentje om in te kaderen. “Alle worsten zijn gebakken , de frisse pinten zijn gedronken, de laatste artiesten zijn van het podium gegaan. Dit was een jubileumeditie die het best werd samengevat door de laatste bezoeker die vannacht huiswaarts keerde : “Wat een feest was dat hier de voorbije dagen. En nu kunnen we alweer beginnen met de voorbereidingen van de volgende editie op 21, 22 en 23 augustus 2020. Worstenfeesters, jullie waren met vele duizenden allemaal fantastisch.”

De festiviteiten begonnen afgelopen donderdag al met een receptie tussen 18 en 20 uur. Daar waren al ruim 1.700 aanwezigen. Ook de traditionele kleinevelokeskoers trok opnieuw heel wat volk. Er was zelfs een ploeg van 70- en 80-plussers die zich had ingeschreven. Ook de optredens van #LikeMe, Gers Pardoel en Bart Peeters werden meer dan gesmaakt.