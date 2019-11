Winterbraderij trakteert bezoekers op straatanimatie en modeshow Wouter Demuynck

17 november 2019

20u08 0 Beerse Het centrum van Beerse was zondag weer het decor van de Winterbraderij van Unizo Beerse. Ook de derde editie kon op veel bezoekers rekenen.

In de winkelstraten van Beerse was er zondagnamiddag voor ieder wat wils. Niet enkel waren alle winkels open, maar er was ook een modeshow, een photobooth, tal van straatanimatie en de straten werden opgevuld met allerlei drank- en eetstandjes.

“Het groeiend aantal deelnemers bewijst het succes van dit toch wel origineel evenement”, zegt Lili Jansen van Unizo Beerse. “Beerse is nog een gemeente waar lokale handelaars toonaangevend zijn, met kwaliteiten als service, klantvriendelijkheid, persoonlijk contact en vakkennis. Als we naar onze omliggende dorpen kijken, durven we toch wel stellen dat Beerse leeft en dat er nog een mooi aanbod aan lokale handel is en dat er absoluut nog ruimte is om extra zaken te verwelkomen.”