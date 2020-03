Wienerberger en Campine zetten in op duurzaamheid: 7.500 vrachtwagens van de baan en recuperatie van 10.000 autobatterijen per dag Toon Verheijen

09 maart 2020

16u28 0 Beerse De Vlaamse ondernemers organiseren deze week een duurzaamheidstournee door Vlaanderen om leerlingen te laten zien welke maatregelen ondernemingen nemen om in te spelen op duurzaamheid. De tourbus hield maandag halt bij Wienerberger en Campine in Beerse. “Vooral met ons vervoer over water proberen wij een massa vrachtwagens van de baan te houden”, klinkt het bij de bakstenenfabrikant. Bij Campine recuperen ze zo’n 10.000 autobatterijen.

Wienerberger is nationaal bekend om de productie van dakpannen en bakstenen en zet zich al jaren in om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Het bedrijf was dan ook trots om hun inspanningen voor te stellen aan onder meer leerlingen van het Heilig Graf uit Turnhout. “We zetten al een tijdje in op duurzaamheid”, zegt CEO Caroline Van de Velde van Wienerberger. “We doen zoveel mogelijk vervoer over het water. Zo slaagden we er vorig jaar in om zo’n 7.500 ritten met vrachtwagens uit te sparen. Daar zetten we meer en meer op in. Zo zijn we sinds enkele maanden ook bezig met een proefproject in Antwerpen. Wij brengen onze materialen per boot naar het Asiadok in Antwerpen. Aannemers kunnen dan voor hun werven in Antwerpen en omgeving daar de materialen komen ophalen. Over enkele maanden gaan we evalueren wat het effect daarvan is, maar we vermoeden dat we opnieuw heel wat vrachtwagenritten kunnen besparen. Niet alleen goed voor het milieu, maar onze chauffeurs staan ook veel minder in de file.”

Dunnere baksteen

Wienerberger gaat nog een stap verder. “We hebben eerder al zonnepanelen geïnstalleerd op onze bedrijfsgebouwen”, gaat Van de Velde verder. “We hebben ook concrete plannen om op onze site twee windmolens te bouwen (dat dossier stuit wel op fel protest bij buurtbewoners, red.) en we hopen daarvoor over enkele maanden de definitieve goedkeuring te krijgen.” Maar het bedrijf gaat zelfs nog een stapje verder. “We hergebruiken zoveel mogelijk van het afval dat we hier produceren opnieuw om te verwerken als grondstof voor de bakstenen. We zetten ook volop in op productontwikkeling. De huidige bakstenen zijn tien centimeter. We zijn nu volop aan het onderzoeken of we naar een steen van 6,5 centimeter kunnen gaan. Dat zou minder energie vergen, het zou de transportkosten doen dalen én onze groeven zouden langer gebruikt kunnen worden.” Wat betreft die groeven zet Wienerberger ook vol in op het nabestemmen op vlak van biodiversiteit van groeven die niet meer gebruikt kunnen worden. Onze plastic verpakking tenslotte bestaan voor 50 procent uit recycleerbare krimphoezen.”

Batterijen

Campine kreeg ook bezoek van de delegatie. Qua naam minder bekend dan bakstenenfabrikant Wienerberger, maar op vlak van duurzaamheid zeker niet minder interessant. Campine is de enige in héél de Benelux die autobatterijen recycleert. “Wij recycleren op onze loodafdeling tot 10.000 autobatterijen per jaar”, zegt CEO Wim De Vos. “Het materiaal dat we recupereren gebruiken we in nieuwe grondstoffen.”

Toekomst

Vanuit de Vlaamse ondernemers was het een bewuste keuze om ook leerlingen uit te nodigen voor de bedrijfsbezoeken. “Wij zijn steeds op zoek naar gevarieerd talent: knappe koppen en handige harry’s die samen met ons de uitdagingen van de toekomst willen aangaan. Hopelijk kan het jongeren ook overtuigen om zelf voor studierichtingen te kiezen waarmee ze later op hun beurt de bedrijven kunnen helpen om nog duurzamer te ondernemen of oplossingen te vinden voor de toekomst.”