Werknemers Aurora geëvacueerd door rookontwikkeling Jef Van Nooten

08 november 2019

12u13 1

De werknemers van het bedrijf Aurora langs de Antwerpseweg in Beerse moesten vrijdagochtend tijdelijk geëvacueerd worden. Rond 7 uur trad het rookalarm in werking. Tien aanwezige werknemers werden geëvacueerd. Bij aankomst van de brandweer bleek dat er geen brand was, maar dat de rook veroorzaakt werd door een probleem aan de stookketel. Na twintig minuten kon het personeel terug aan het werk.