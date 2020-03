Wekelijkse markt op het nippertje

toch afgelast Toon Verheijen

18 maart 2020

11u18 0 Beerse Het gemeentebestuur van Beerse besliste dinsdagavond nog laat om de wekelijkse markt op woensdag niet te laten doorgaan.

In principe had ze nog mogen plaatsvinden, want de nieuwe maatregelen gaan pas in om 12 uur, maar de gemeente besliste om meteen alle marktkramers te verwittigen. Het gevolg was een leeg plein, met uitzondering van wat geparkeerde voertuigen en hier en daar een voetganger of een fietser die toch eens kwam kijken.