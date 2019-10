Wafelenbak levert 535 euro op voor vzw Tandem Toon Verheijen

15 oktober 2019

Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw organiseerde in het voorjaar een wafelenbak ten voordelen van het regionale expertisecentrum Tandem. De wafelenbak leverde een mooi bedrag van 535 euro op en die cheque werd dinsdag overhandigd. Omdat er in het woonzorgcentrum heel wat bewoners met dementie verblijven, werd besloten om de opbrengst te schenken aan het regionaal expertisecentrum Tandem vzw. De organisatie geeft onder meer opleidingen en advies over dementie.