Waar kan je eten afhalen ? Welk restaurant of brasserie levert aan huis ? Lees hier waar u terecht kunt in Beerse Toon Verheijen

16 maart 2020

12u53 10 Beerse Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Beerse onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar toon.verheijen@dpgmedia.be.

De Sjokola

“Wij laten jullie echter in de kou staan en zullen jullie gedurende deze periode verder laten genieten van onze lekkere maaltijden met een leveringsdienst. Omdat niet al onze gerechten geleverd kunnen worden, hebben we hiervoor een aangepast menu gemaakt”, klinkt het bij de uitbaters.

De Sjokola is maandag en dinsdag gesloten. Van woensdag tot vrijdag is de zaak open van 10 tot 21 uur, op zaterdag van 15.30 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 20 uur. Let wel, bij levering kan er niet met de bankkaart betaald worden. Gelieve hier rekening mee te houden. Sjokola levert in Beerse, Vlimmeren, Vosselaar, Turnhout, Gierle, Wechelderzande, Rijkevorsel, Merksplas en Oostmalle.

Reserveren kan enkel telefonisch op 014/61.03.00. Menu op de website http://www.desjokola.be/

De Laborant

Heeft een aangepaste ‘ Take Away ‘ menu gemaakt. Bestellingen kunnen enkel telefonisch gedaan worden. Afhalen kan vanaf 16 uur. De laatste bestellingen worden aangenomen om 19.30 uur.

Telefoon 014/61.95.90. Website : http://www.delaborant.be

Hus Hak, Piccolo en McDonalds

Hus Hak in de Lindenlaan blijft leveren en je kan er afhalen ook. Blijven zitten is niet toegelaten. De Drive In van Mc Donalds blijft ook open. Het restaurant zelf is gesloten.

Ook Broodjeszaak Piccolo op het Kerkplein blijft aan huis leveren.

De Zeeuwse Bron

Restaurant De Zeeuwse bron zet haar afhaaldienst verder. Bestellen kan alleen telefonisch op 014/61.30.08.

https://www.zeeuwsebron.be/afhaal.php

Frituur Den Beuk

Frituur Den-Beuk blijft ook gewoon open, maar enkel voor afhaal. De uitbaters hebben een tijdelijke ingang voorzien voor wie ter plaatse een bestelling doet. Wie per e-mail besteld, moet niet in de frituur zelf komen.

Bestellen via frituurdenbeuk@hotmail.com blijft mogelijk. De uitbaters bevestigen het tijdstip. Betalen liefst via Payconiq. “Er is ontsmetting voorzien aan de kassa, gelieve hiervan gebruik te maken voor het betalen. Houd rekening met afstand houden van elkaar en wacht even buiten bij drukte.”

Madame Trizee

“Onze vuren blijven aanstaan. We willen jullie vragen om zoveel mogelijk te betalen met payconiq of overschrijving. Zo beperken wij ook de verderzetting van een eventueel virus. Afhaling zal momenteel gebeuren aan de voordeur.”

http://www.madam-trizee.be



't Boisguetje

't Boisguetje aan de Houtseweg blijft zich ook inzetten voor de klanten. “Wij leveren voortaan ook aan huis. Dat kan telefonisch op 014/71.44.95 of u kan bestellen via onze app en de optie leveren aan huis kiezen.”