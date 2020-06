Vreemde neerslag zorgt voor lakschade aan wagens in omgeving Den Hout Toon Verheijen

26 juni 2020

16u44 4 Beerse De milieudienst van de gemeente bekijkt samen met de bedrijven Metallo (nu Aurubis) en Wienerberger wat er onlangs is gebeurd in de omgeving van de Kardinaal Cardijnlaan op Den Hout. Verschillende wagens hebben er lakschade opgelopen door een product dat heeft ingevreten.

De milieudienst kreeg al zeker één melding binnen en ook op sociale media circuleerden berichten. “Als zo’n stof neerdwarrelt, heb ik mijn bedenkingen naar mogelijk gevaar voor de gezondheid van bijvoorbeeld kinderen die buiten in zwembaden spelen”, zegt Bart Smans (N-VA). “Zonder paniek te willen zaaien lijkt het toch aangewezen om mensen te duiden op voorzichtigheid totdat is geweten wat er juist aan de hand is. Eén van de bedrijven in de buurt startte zelf een onderzoek en gaf daarbij aan dat er geen meting van zware metalen is, wat een goede zaak is. Maar zolang er niet geweten is wat er dan wel juist aan de hand is geweest, lijkt het mij aangewezen dat de gemeente de mensen in die buurt op de hoogte stelt van een incident, en hen minstens te waarschuwen dat ze voorzichtig zijn tot er geweten is wat er dan wel net is neergedaald.”

Onderzoek

Burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) erkent dat er meldingen zijn. “Het is in het verleden nog eens voorgevallen en toen hebben ze ontdekt wat het probleem was en is het verzekeringstechnisch opgelost geraakt”, zegt Craane. “Nu lijkt het weer hetzelfde. Het is wel eenmalig geweest en het is dus zeker geen herhaaldelijke neerslag. Metallo heeft al gecontroleerd op metalen, maar dat bleek al niet het geval te zijn. Samen met Wienerberger bekijken ze nu wat er wel kan gebeurd zijn.”