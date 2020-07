Vreemde neerslag blijkt uitstoot van kalk en krijt Toon Verheijen

03 juli 2020

10u55 0 Beerse De vreemde neerslag die heel wat wagens beschadigde in de omgeving van Den Hout blijkt om kalk- en krijt te gaan afkomstig van Wienerberger. Wie schade heeft opgelopen, kan via de verzekeraar contact opnemen met de firma voor de schade te vergoeden.

Het was oppositieraadslid Bart Smans (N-VA) die melding had gemaakt van de klachten tijdens de gemeenteraad. Heel wat buurtbewoners hadden lakschade opgemerkt aan hun voertuig. “We hebben afgelopen inderdaad een aantal meldingen van lakschade aan auto’s in de regio Den Hout Noord gekregen”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “De schade zou veroorzaakt zijn door een neerslag van wit poeder. Ondertussen hebben wij contact gehad met de verschillende kanaalgebonden bedrijven aan de westkant van Beerse om te bekijken waar dat poeder vandaan kwam.”

Wienerberger

Het bedrijf Wienerberger heeft nu bekendgemaakt dat de vreemde neerslag van hen afkomstig is. “Ze hebben mogelijk twee incidenten gehad waarbij er wit poeder is vrijgekomen”, zegt Craane. “Op 18 maart is er gedurende een heel korte tijd kalk uit de rookgasreiniger vrijgekomen. Dat gebeurde tijdens een kleine herstelling aan de rookgasreiniger. In de week van 15 juni kwam bij het laden van een krijtsilo op de site van Wienerberger een relatief kleine hoeveelheid krijt in de omgeving terecht. Het systeem op de silo gaf geen foutmelding aan.”

Onderzoek

De uitstoot blijkt niet gevaarlijk te zijn voor de gezondheid of de natuur. “Wienerberger laat momenteel enkele stalen van wit poeder dat aangetroffen is op wagens in de omgeving onderzoeken om uit te maken wat het witte poeder is en wat de bron zou kunnen zijn van de neerslag. Wienerberger heeft het wijkbestuur van Den Hout Noord ingelicht. Ook Metallo, Campine en Handhaving werden door het bedrijf op de hoogte gebracht. Inwoners moeten hun verzekeraar op de hoogte brengen en die kan dan op zijn beurt contact opnemen met wim.ariens@wienerberger.com.