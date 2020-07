Vrachtwagen laat spoor van mazout achter, ook in grachten Jef Van Nooten

31 juli 2020

Brandweerzone Taxandria heeft vrijdag de handen vol gehad met een mazoutverontreiniging die veroorzaakt werd door een vrachtwagen. Het mazoutspoor begon aan de Lentestraat in Beerse en loop tot aan de Antwerpseweg richting Vlimmeren. Een deel van de mazout is ook in de grachten langs de weg terecht gekomen. De brandweer had urenlang werk om de mazout op te kuisen.