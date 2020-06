Volledige kleuterklas van Triangel in Vlimmeren moet net als zes personeelsleden in quarantaine Toon Verheijen

15 juni 2020

12u34 0 Beerse Het schooljaar op basisschool Triangel in Vlimmeren lijkt een beetje in mineur te eindigen. Een kleutertje van de instapklas is besmet geraakt met Covid-19. Een twintigtal kleuters en zes personeelsleden moeten daardoor veertien dagen in quarantaine. Ook voor de andere kleuterklassen heeft dat gevolgen, want zij kunnen voortaan nog maar een halve dag naar school. “Al twaalf weken doen we noodopvang en dergelijk en nooit een ziek kind gehad en nu net op het einde wel”, zegt directeur Bjorn Loyens.

De kleuter was op school nooit ziek geweest, maar thuis had het plots koorts gekregen. De ouders hadden het kind meteen laten testen en dat resultaat bleek vrijdag positief op Covid-19. “We hebben meteen de nodige maatregelen genomen en afgelopen weekend alle betrokken ouders op de hoogte gebracht", zegt directeur Bjorn Loyens. “De twintig kleutertjes zullen veertien dagen in quarantaine moeten en hetzelfde geldt voor zes personeelsleden waaronder de eigen klasjuf, de turnjuf en de kinderverzorgster. De ouders van de kleuters moeten niet in quarantaine. De kindjes mogen op maandag 29 en dinsdag 30 juni wel terug naar school komen zodat ze toch een beetje op een aangename manier afscheid kunnen nemen van hun juf. Bijzonder jammer natuurlijk dat dit nog moet gebeuren, want uiteindelijk doen we al twaalf weken noodopvang en nu zijn we een week echt terug volledig bezig en hebben we ineens een ziek kindje.”

Opvang

Het wegvallen van enkele personeelsleden heeft uiteraard ook gevolgen voor de globale werking van de kleuterschool. “Ons team is gehalveerd", zegt Loyens. “Daardoor kunnen de kleuters nog maar een halve dag naar school komen. Voor de lagere school is er geen probleem.” De kleuters die niet thuis kunnen worden opgevangen, kunnen naar de gemeentelijke opvang IBO De Bengeltjes.