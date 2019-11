Vlaamse Ombudsman bemiddelt nu ook in Beerse Toon Verheijen

29 november 2019

12u45 0 Beerse De Vlaamse Ombudsman zal voortaan ook actief zijn als ombudsman voor de gemeente Beerse. Het Kempense dorp is daarmee de eerste in de provincie Antwerpen.

De gemeente Beerse heeft al heel wat jaren een klachtenreglement waar inwoners terechtkunnen over klachten rond dienstverlening. Maar net om de dienstverlening te verbeteren, schakelt de gemeente nu ook de Vlaamse Ombudsman in. Burgers kunnen vanaf 1 januari 2020 een beroep kunnen doen op de Lokale Kamer van de Vlaamse Ombudsdienst.

“Dat kan zowel mondeling als schriftelijk”, zegt de Vlaamse Ombudsman Bart Weekers. “De Vlaamse Ombudsdienst zal de klacht dan opnieuw onder de loep nemen en bemiddelen tussen de gemeente en de burger en trachten te verzoenen.”

De overeenkomst loopt voor de volgende drie jaar en is gratis. Burgemeester Bart Craane is blij dat de gemeenteraad akkoord ging met de aanstelling van de Vlaamse Ombudsman. “We hebben alle vertrouwen in onze eigen aanpak, maar een neutrale tweede opinie kan nooit kwaad en kan de behandeling van de klachten alleen maar versterken.”

De gemeente Beerse is nog maar de negende gemeente die beroep zal doen op de Vlaamse ombudsman. Het is de eerste Antwerpse gemeente na de stad Antwerpen zelf. Klachten die worden ingediend worden afgehandeld in hoogstens drie maanden tijd.