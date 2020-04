Vanaf 2024 veilig fietsen over nieuwe fietspaden tussen Wechelderzande en Vlimmeren Toon Verheijen

29 april 2020

20u03 3 Beerse De gemeente Lille maakt werk van een veilig fietspad langs de Vlimmersebaan. Tegelijkertijd wordt er een gescheiden riolering aangelegd. De bedoeling is tegen 2024 het fietspad in gebruik te nemen.

Van de aanleg van een veilig fietspad tussen Wechelderzande en Vlimmeren is al langer sprake, maar het dossier lijkt nu in een stroomversnelling te komen. “De aanleg van het nieuwe fietspad is opgenomen in onze meerjarenplanning”, zegt schepen Luc De Backer (Groen). “Het zogenaamde ‘moordstrookje’ dat er ligt, was ons al lang een doorn in het oog. Ik heb zelf vijf jaar lang de Vlimmersebaan gebruikt om naar het werk te gaan. Je voelt je daar als fietser echt niet veilig. In de fietsbarometer van de provincie en het Wensbeeld Wechelderzande scoorde het fietspad trouwens ook al meer dan ondermaats.”

Smallere rijbaan

Naast het fietspad heeft de gemeente ook de plannen om de snelheid er terug te dringen. “De Vlimmersebaan is breed genoeg en brede wegen nodigen uit tot sneller rijden”, zegt Luc De Backer. “We gaan dus ook de rijbaan wat smaller maken zodat er aan de twee kanten een fietspad kan komen. De bedoeling is wel om het binnen de huidige rooilijn te doen zodat er geen onteigeningen moeten gebeuren.” In het centrum van Wechelderzande komt er een breed fietspad dat tegen de weg ligt. Buiten het centrum komt er een gescheiden fietspad. De gemeente plant dit jaar de voorontwerpfase, volgend jaar de planfase en in 2022 de aanbesteding. Als alles vlot verloopt is de realisatie voor 2023-2024.

Beerse

Omdat het fietspad dan toch moet aangelegd worden, maakt de gemeente ineens werk van een rioleringsdossier. “Het traject voor het fietspad en de gescheiden riolering loopt van het centrum van Wechelderzande tot de gemeentegrens”, zegt schepen Tom Kersemans. “We hebben Beerse gevraagd om mee te doen, zodat we het veilig fietspad kunnen doortrekken tot in Vlimmeren. Beerse heeft beslist om dit niet op te nemen in haar meerjarenplanning, maar we hebben vandaag gehoord dat Beerse overweegt om toch mee te doen. Wat natuurlijk goed nieuws is.Doordat de Vlimmersebaan een gemeenteweg is en er geen onteigeningen moeten gebeuren, kan het project redelijk snel verlopen. We zijn ook bezig met het fietspad richting Malle en Herentals. Omdat dit wegen zijn in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer en omdat hier mogelijk wel onteigeningen moeten gebeuren, lopen die trajecten veel langzamer.”

In Beerse bekijken ze het dossier in elk geval opnieuw. Bart Smans, oppositieraadslid ivoor N-VA n Beerse, zag het nieuws van de gemeente Lille graag verschijnen. “Ik kaartte dit in december al aan, omdat er enkel geld voor studie in het meerjarenplan Beerse staat. Toen werd door Ingrid van Genechten aangegeven dat je met twee moet zijn, en dat Lille ook enkel studie wilde. Nu duidelijk is dat Lille wel verder wil in dit dossier, hopen wij met N-VA dat ook het bestuur in Beerse dit geld alsnog in het meerjarenplan zal voorzien. Die weg is immers heel gevaarlijk voor fietsers en verdient een vrijliggend fietspad.”