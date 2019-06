Van brouwer tot vuurspuwer: Beers Begot! opent 35ste editie Tuinfeest Toon Verheijen

26 juni 2019

14u17 0 Beerse Dit weekend wordt het Nief Park ingepalmd door de 35ste editie van het Tuinfeest. De organisatie pakt samen met jeugdhuis Korridor uit met een driedaags feest. Deze editie start met een reeks unieke optredens onder de naam ‘Beers Begot’. Op zaterdag is er Tuinfeest zelf en op zondag het Zomerterras.

De initiatiefnemers van 'Beers Begot’, Inge Heylen en Niels Van Den Heuvel, gingen de voorbije maanden op zoek naar allerlei muzikale en creatieve zielen om een mooie show in elkaar te steken. “Zangers en muzikanten, dansers en vuurspuwers, naaiers en ontwerpers, tappers en brouwers, roadies en groupies. Iedereen met een hart voor Beerse en Vlimmeren en een passie voor muziek en ambiance werd een deel van dit onvergetelijke project”, vertellen de twee. “We hopen dat het resultaat er vrijdagavond mag zijn. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar we stelden een unieke band en crew samen.”

Zaterdagavond gaat het Tuinfeest zelf door met optredens van Wim Soutaer, The Hillbilly Moonshiners en Lucky Man & The Fourtune. Een ander deel van het park wordt opnieuw omgedoopt tot de Gazonfuif, waar je in de open lucht kan genieten van enkele straffe DJ’s en een spectaculaire lichtshow. In de Caribbean Corner is er ten slotte plek voor salsamuziek, cocktails.

Op zondagnamiddag is er het Zomerterras met een uitgebreide zwarebierenkaart, , animatie voor de kindjes en een optreden van de fanfare. Wie het graag iets actiever heeft op zondag, kan mee doen met het paapgaaitornooi.