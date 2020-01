Vakbonden verzamelen in ‘war room’ voor rechtszaak tegen Janssen Pharmaceutica : “Dit is David tegen Goliath... maar David heeft wel gewonnen” Toon Verheijen

21 januari 2020

11u54 4 Beerse Enkele vakbondsmillitanten van Janssen Pharmaceutica zitten sinds dinsdagochtend samen met een advocaat en de vakbondssecretarissen in de ‘war room’ in de gebouwen van het ACV. Élk detail rond de discussie over “te veel kaderleden” wordt onder de loep genomen in aanloop naar Enkele vakbondsmillitanten van Janssen Pharmaceutica zitten sinds dinsdagochtend samen met een advocaat en de vakbondssecretarissen in de ‘war room’ in de gebouwen van het ACV. Élk detail rond de discussie over “te veel kaderleden” wordt onder de loep genomen in aanloop naar de rechtszaak die de bonden hebben aangespannen tegen het bedrijf. Meer dan 2.000 functies worden bekeken. Goed voor 317 bladzijden in totaal. “Het lijkt misschien David tegen Goliath maar uiteindelijk won David wel”, klinkt het bij Serge Seret (ABVV) en Peter Goris (ACV).

Janssen Pharmaceutica telt 4.800 personeelsleden, waarvan maar liefst 2.900 een kaderfunctie vervullen. En wil nu net de chemiesector de sector zijn waar de vakbonden – in principe – de kaderleden niet kunnen vertegenwoordigen of er geen cao’s voor kunnen afsluiten.

Van 35 naar 60 procent

In principe, want er zijn bedrijven zoals Avery waar dat wél gebeurt. “En net dat frustreert ons”, zeggen Peter Goris (ACV) en Serge Seret (ABVV). “De groep kaderleden wordt alsmaar groter en de groep waar wij als vakbond nog iets voor kunnen betekenen, wordt alsmaar kleiner. Nochtans zijn er twee redenen waarom Janssen zo goed boert: dankzij de omzet uiteraard, maar ook dankzij de akkoorden die wij als vakbonden hebben kunnen afsluiten voor het personeel. Maar de tendens is duidelijk. Tussen 2004 en 2012 steeg het percentage kaderleden van 35 naar 41 procent. Tussen 2012 en nu 2020 van 41 naar net geen 60 procent. Als vakbond worden we dus meer en meer naar buiten geduwd, want wat betreft invulling van de functies is er niet zoveel veranderd. We weten nog goed dat Janssen zich vorig jaar op de borst klopte toen het statuut van arbeider verdween en iedereen bediende werd. Ze waren op die manier tegen discriminatie. Klopt misschien, maar nu creëren ze wel een nieuwe vorm van discriminatie.”

Janssen klopte zich vorig jaar op de borst dat ze de ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden wegnam. Nu creëren ze een nieuwe ongelijkheid. Serge Seret (ABVV)

Voorstel verworpen

De directie van Janssen Pharmaceutica lijkt de houding van de vakbonden niet echt te appreciëren. Seret en Goris zijn echter duidelijk. “Wij doen dit niet voor onze eigen eer en glorie. Dan hadden we het voorstel van de directie wel aanvaard, en vijf mandaten meer gekregen in de ondernemingsraad en nog eens vier bij de syndicale delegatie. Dat was het voorstel, maar dan moesten we wel akkoord gaan met de huidige verdeling van 60 procent kaderleden en 40 procent bedienden.”

Oneigenlijk gebruik

“Maar dat doen we dus niet. Het gaat ons om het principe. We hebben er niets op tegen dat personeelsleden beloond worden voor hun werk.Maar vergelijk het met Kamp Waes. Je krijgt een rode baret als je kaderlid bent. Bij Janssen geven ze een rode baret als je de Dodentocht hebt uitgelopen. De Dodentocht uitlopen is iets bijzonder, maar hem één keer uitlopen maakt je nog geen lid van de special forces. Je kan het personeel ook anders belonen. Geef hen wat extra vakantiedagen of wat dan ook. Nu is het soms als zo absurd dat sommige personeelsleden identiek dezelfde job doen, maar de ene is bediende en de andere kaderlid. Voor het ene is er dus een cao en voor de andere niet. Ergens is dat eigen aan de chemiesector. Daar gelden de cao’s in principe niet voor kaderleden, maar er zijn heel wat uitzonderingen van bedrijven die wél de gemaakte afspraken nakomen voor alle personeelsleden. Wij zijn formeel: er is geen enkel ander bedrijf te vinden dat zo oneigenlijk gebruik maakt van de functie van kaderlid als Janssen Pharmaceutica.”

Vergelijk het met Kamp Waes. Je krijgt een rode baret als je kaderlid bent. Bij Janssen geven ze een rode baret als je de Dodentocht hebt uitgelopen. De dodentocht uitlopen is iets bijzonder, dat mag gewaardeerd worden, maar één dodentocht uitlopen maakt je nog geen lid van de special forces. Peter Goris (ACV)

Ploeteren

Een bundel van 317 bladzijden. Daar moeten de militanten en vakbondssecretarissen zich de komende dagen doorploeteren. Van de 2.900 ingevulde kaderfuncties zijn er ongeveer 2.000 die twijfelachtig zijn en waarbij Janssen Pharmaceutica dus de wettelijke bepalingen niet zou nakomen.

“We hebben de indruk dat er soms nogal met termen gegoocheld wordt”, zeggen de vakbonden. “Het is niet verkeerd bedoeld, maar sommigen hebben hier de functie van kaderlid gekregen terwijl bijvoorbeeld een ploegbaas in de bouw maar een simpele arbeider is, maar op zich wel een pak meer verantwoordelijkheden draagt dan dat ene kaderlid. We gaan nu inderdaad élk van de ‘verdachte’ dossiers één voor één bekijken. Voor elke functie zullen we een fiche maken met daarop onze argumenten waarom het géén kaderlid is. We zullen na 31 januari weten wat het wordt. Het lijkt misschien het gevecht van David tegen Goliath, maar David wist die strijd uiteindelijk ook te winnen.”