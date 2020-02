Vakbonden in ongelijk gesteld in rechtszaak tegen Janssen Pharmaceutica Toon Verheijen

07 februari 2020

11u57 0 Beerse De Arbeidsrechtbank heeft beslist om de vakbonden niet te volgen in hun redenering om het aantal kaderfuncties bij Janssen Pharmaceutica te verminderen. De vakbonden hadden de geneesmiddelenproducent voor de rechtbank gedaagd omdat ze vonden dat er te veel kaderfuncties waren en dat ze daardoor meer dan de helft van het personeel niet meer konden vertegenwoordigen. Enkel de functie ‘Stagiair Industrie Apotheker' moet geschrapt worden.

Janssen Pharmaceutica telt 4.800 personeelsleden, waarvan maar liefst 2.900 een kaderfunctie vervullen. En wil nu net de chemiesector de sector zijn waar de vakbonden – in principe – de kaderleden niet kunnen vertegenwoordigen of er geen cao’s voor kunnen afsluiten. Volgens de vakbonden maakt Janssen heel veel personeelsleden opzettelijk kaderlid, ook al zijn ze dat volgens hen wettelijk gezien niet. Daarom besloten de vakbonden - in het licht van de sociale verkiezingen - de zaak aanhangig te maken bij de arbeidsrechtbank. Maar die besliste vrijdag om de vakbonden niet te volgen.

Verrast

Serge Seret (ABVV) en Peter Goris (ACV) reageren verrast en betreuren dat de rechtbank hen niet is gevolgd. “Ondanks deze uitspraak voelen wij ons wel moreel gezien de winnaar”, klinkt het wel. “Wij hebben de pleidooien eerlijk en correct gehouden en de tegenpartij niet bedolven onder 40.000 pagina’s stukken om het bijna onmogelijk te maken op zo een korte termijn ten gronde functie per functie correct te kunnen onderzoeken. Wij blijven dus bij onze visie dat er teveel kaders zijn”, zeggen de vakbondssecretarissen. “Wij zijn deze rechtsprocedure opgestart omdat we ervan overtuigd zijn dat Janssen een loopje neemt met de wettelijke bepalingen. Dat de rechtbank ons hierin nu niet volgt is wat het is, maar dit heeft dan enkel invloed op de mandaten in de ondernemingsraad en om deze mandaten was en is het ons niet om te doen. Wij hadden zelfs meer mandaten gekregen van Janssen tijdens de besprekingen voorafgaand als we akkoord waren gegaan met hun verdeling tussen bedienden en kaders. Dit was een principiële kwestie voor de vakorganisaties.”

Cao’s

Volgens de vakbonden zijn de gevolgen voor de kaderleden heel duidelijk. “De sectorcao’s, de bedrijfscao’s, of de cao’s in een geval van een herstructurering gelden niet voor de kaderleden net als de arbeidsduurreglementering en de syndicale bijstand", zeggen Peter Goris en Serge Seret. “Volgens Janssens eigen besluiten is de toekomst er één van enkel leidinggevenden en kaderleden. De verdere focus ligt op onderzoek en ontwikkeling. Daar hebben wij geen problemen mee. Maar de andere taken zullen uitbesteed worden aan derden of naar het buitenland verhuizen. En dat voor een bedrijf dat megawinsten maakt en quasi met alle gunstig maatregelen die er zijn voor bedrijven in dit land geen belastingen moeten betalen. Wij zijn meer en meer van mening dat het monddood maken van het sociaal overleg een strategie is geworden bij Janssen.”

Discriminatie

De vakbonden leggen zich neer bij het vonnis, maar begraven naar eigen zeggen de strijdbijl niet. “Wij zullen op alle mogelijke manieren proberen discriminatie tussen werknemers tegen te gaan. Wij hopen dat Janssen er toch een goede eerlijke en constructieve sociale dialoog op na wil houden. We roepen ook de sector en de werkgeversorganisatie ESSENCIA op om goede afspraken te maken. Sociaal overleg heeft een rijke traditie in België dat iedereen ten goede komt maar een goed sociaal overleg en klimaat moet wel van twee kanten komen anders loopt dit vroeg of laat mis.”

Een reactie van het bedrijf volgt later.