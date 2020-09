Twee klassen en vier leerkrachten basisschool Singel in Beerse in quarantaine Toon Verheijen

17 september 2020

07u52 0 Beerse De leerlingen van twee klassen van het vijfde leerjaar van basisschool De Singel en vier leerkrachten zijn in quarantaine geplaatst. Bij twee leerlingen werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De school heeft de ouders van de leerlingen op de hoogte gebracht en volgde nauwgezet alle noodzakelijke stappen die de overheid opgelegd heeft.

De twee testen werden eerder deze week afgenomen en bleken dus positief te zijn. Alle ouders van de lagere school werden via een brief op de hoogte gebracht. De ouders van de leerlingen van het vijfde leerjaar werden telefonisch gecontacteerd. “Het CLB is onmiddellijk gestart met een contactonderzoek”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Zo kan snel nagegaan worden met wie de leerlingen contact hadden. Leerlingen en leerkrachten die nauw contact hadden met de besmette kinderen, moeten in thuisquarantaine en zichzelf laten testen. Is de test negatief dan blijven zij gedurende veertien dagen in quarantaine omdat de incubatieperiode zo lang duurt. Wie positief test, maar geen symptomen vertoont, moet zeven dagen in thuisisolatie. De besmettelijke periode voor personen zonder klachten duurt immers zeven dagen.”

Thuisisolatie

De twee klassen en hun leerkrachten zitten momenteel in thuisisolatie. De andere leerlingen en leerkrachten mogen naar school blijven gaan. De school blijft dus gewoon open. “De nodige veiligheidsmaatregelen worden strikt toegepast op onze school. Er is geen reden tot paniek. We volgen de situatie nauw op”, benadrukt directeur Inge Dries.