Twee honden al maand spoorloos verdwenen Toon Verheijen

17 september 2019

13u44 0 Beerse De vzw LOSTDogzzz heeft een opsporingsbericht verspreid voor twee verdwenen bordeauxdoggen. Renco en Kyra verdwenen op 22 augustus vanuit het huis van hun baasjes aan de Steenbakkersdam.

“We hebben sindsdien niet één melding gekregen van loslopende honden, dus dit is onrustwekkend”, vertelt Jessy Van Bael van LOSTDogzzz vzw. “We hebben al met een speurhond gezicht, ons zoekteam is ook al met de baasjes uren gaan zoeken in de omgeving, we hebben flyers uitgedeeld en verschillende mensen aangesproken. Blijkbaar heeft niemand ze gezien. Wat er is gebeurd, is heel onduidelijk. We hopen via tips toch iets te weten te komen.”

Wie tips heeft of de honden gezien heeft, kan contact opnemen via info@lostdogzzz.be.