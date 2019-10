Turnhouts bedrijf strikt Jacques Vermeire en Helmut Lotti als bouwvakkers Revolution Event Support verhuist in 2020 naar nieuwbouw in Beerse Toon Verheijen

03 oktober 2019

12u34 2 Beerse Revolution Event Support, dat evenementen ondersteunt op het vlak van klank, licht en beeld, verlaat Turnhout en neemt in 2020 zijn intrek in een nieuwbouw in Beerse. Het bedrijf, dat al verschillende jaren samenwerkt met artiesten als Helmut Lotti, Jacques Vermeiren, Willy Sommers en Ruben Van Gucht bouwt er ook een repetitieruimte voor artiesten.

Revolution Event Support werd opgericht in de jaren 90 en focust zich op alles wat met klank, licht en beeld heeft te maken bij evenementen. Zaakvoerder Bart Faut was op zijn veertiende al dj. Hij startte Revolution Events op tijdens zijn studies. Hij werd later ook podiumbouwer bij Piet Roelen Productions en klom uiteindelijk op tot tour- en productiemanager. Zijn bedrijf is momenteel gevestigd in de Slachthuisstraat in Turnhout, maar trekt nu dus naar buurgemeente Beerse.

Groeien

“Een belangrijke stap, maar één die nodig was om te kunnen groeien”, vertelt zaakvoerder Bart Faut. “Wij zorgen voor de logistiek op bedrijfsevents of privéfeesten met artiesten. We werken met bekende artiesten zoals Willy Sommers, Jacques Vermeiren en Helmut Lotti. We zorgen dat hun tournees volledig naar hun wensen zijn op het vlak van licht, geluid, decors en podia. We doen dat zowel in België als over de landsgrens.”

ZZ Top

“Verder doen we ook tour- en productiemanagement waar we tournees zelf volledig uitwerken. We hebben bijvoorbeeld ook al samengewerkt met ZZ Top en Neil Young in opdracht van Belgische promotoren. Ook de 3D-productie van Maria Callas werken we aan mee.”

Bart werkt met twee vaste medewerkers en een team van een 25-tal freelancers. “We werken bewust met freelancers omdat we dan per project de beste mensen kunnen kiezen en inzetten”, vertelt Bart Faut. “Maar het is een trouw team waar we altijd op kunnen rekenen.”

Uitbreiden

De nieuwe locatie in Beerse wordt de helft groter dan de huidige locatie in Turnhout en er zijn op termijn nog uitbreidingsmogelijkheden. Volledig nieuw is een repetitieruimte voor de artiesten. “De nieuwbouw zal vooral de focus leggen op de klanten”, zegt Bart Faut. “Met zo’n repetitieruimte geven we artiesten de mogelijkheid om bij ons alles uit te testen. Zo kunnen ze hun show écht op punt zetten. Ook de logistiek zal er wel bij varen, want er worden enkele loskades gebouwd.”

Het lijstje van bedrijven, artiesten of groepen waarmee Revolution Event Support al heeft samengewerkt is indrukwekkend. The Supremes, Charles Aznavour, Earth Wind & Fire, Sister Sledge zijn er maar enkele.