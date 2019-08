Tiener omgekomen bij ongeval met vrachtwagen Toon Verheijen

04 augustus 2019

23u40 56

In de Heilaarstraat in Beerse is zondagavond even na 22 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Volgens de eerste berichten is een tiener op een fiets onder een vrachtwagen terechtgekomen en is ze ter plaatse overleden. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. De plaats van het ongeval is volledig afgesloten omdat er nog een deskundige ter plaatse moet komen. De Heilaarstraat is ter plaatse volledig afgesloten voor het verkeer.