Tien sociale woningen op vroegere site van rijkswachthuisjes Toon Verheijen

26 november 2019

12u56 1 Beerse De Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de gemeente Beerse hebben het startschot gegeven voor een nieuw sociaal woonproject in het centrum van de gemeente. Vier gewezen rijkswachterswoningen zijn er gesloopt en in de plaats komen tien sociale wooneenheden. De eerste stappen in het project werden in 2010 al gezet.

De Bouwmaatschappij De Noorderkempen is actief in zes Kempense gemeenten en heeft een patrimonium van zo’n 1.350 huurwoningen waarvan net geen 300 in Beerse zelf. Momenteel wordt een deel daarvan, in de wijk ‘met de schuine daken’, gerenoveerd. Maar tegen de zomer van 2021 wordt het patrimonium met tien sociale huurappartementen uitgebreid. “De nood is hoog, want we zitten met een lange wachtlijst”, zegt Eddy Gers van De Noorderkempen. “Alleen al in Beerse staan er daar 750 op waarvan er 150 in Beerse zelf wonen. Daarom zijn we blij dat we dit project nu eindelijk kunnen realiseren. Het gaat om vier appartementen op het gelijkvloers en zes duplexappartementen op de verdieping. We hebben ook aandacht geschonken aan de duurzaamheid en het milieu, want het gaat om BEN-woningen (bijna energieneutraal). Alle appartementen hebben ook een tuintje of een terras op het zuiden.

Dagelijks

Ook de gemeente en de provincie zijn blij dat het project na bijna tien jaar gerealiseerd kan worden. “Dagelijks krijgen we wel vragen over de beschikbaarheid van sociale woningen”, zegt schepen Staf Willemsens. “Dat duidt echt wel de noodzaak aan.” Dat zegt ook provincieafgevaardigde Kathleen Helsen (CD&V). De provincie heeft het hele project begeleid en mee gezorgd voor de onteigening destijds van de voormalige rijkswachtwoningen. Die waren immers eigendom van de federale overheid.

Herinneringen

Ook voor Roger Swannet (82) was het speciaal om er even terug te staan. Hij woonde bijna dertien jaar in een van de rijkswachthuizen tijdens zijn loopbaan als rijkswachter. “Het was er leuk wonen. Alles was dichtbij en het waren grote en vooral geriefelijke huizen. Maar ik begrijp wel dat ze nu afgebroken worden en vervangen worden door nieuwe woningen. Ze waren misschien niet meer van deze tijd.”

Het hele project kost zo’n 1,6 miljoen euro. De bouwwerken zouden tegen de zomer van 2021 afgerond moeten zijn.