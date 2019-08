Tien bestuurders betrapt tijdens alcoholcontrole Toon Verheijen

25 augustus 2019

De politie heeft vrijdagnacht alcoholcontroles gehouden op verschillende plaatsen in Beerse, Kasterlee en Oud-Turnhout. In totaal werden 260 bestuurders gecontroleerd. Zes bestuurders moesten hun rijbewijs voor drie uren in te leveren en twee bestuurders voor zes uren. Van nog eens eens twee andere bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Het ging om één dronken bestuurder en een bestuurder onder invloed van drugs. De politie kon tegelijkertijd ook nog vijftien snelheidsduivels op de bon slingeren.