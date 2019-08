Supporters Antwerp brengen hulde aan betreurde Stacey Vervoort (14) Redactie

18 augustus 2019

De supporters van voetbalclub Antwerp FC hielden tijdens de thuismatch van zondagavond tegen Sint-Truiden een pakkend eerbetoon voor Stacey Vervoort. Het 14-jarige meisje uit Beerse – dat fervent supporter was van Antwerp - kwam begin augustus om het leven in een tragisch verkeersongeval.

De ouders van Stacey werken al jarenlang als vrijwillig parkeerwachter bij Antwerps thuiswedstrijden en het meisje kreeg de liefde voor de Great Old dus met de paplepel mee. Het rood-witte legioen besloot het betreurde ‘familielid’ op gepaste wijze een laatste eer te bewijzen. Voor aanvang van de wedstrijd werd er een vlag met Stacey’s beeltenis het veld op gedragen. In minuut 14 volgde dan een luid applaus. Bovendien werd er luidkeels de voetbalklassieker ‘You’ll Never Walk Alone’ gezongen. Bijna scoorde Antwerpspits Dieumerci Mbokani zelfs tijdens het eerbetoon, maar zijn plaatsbal ging nipt naast. Ook zonder doelpunt werd het een intens kippenvelmoment.