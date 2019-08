Straatverlichting wordt komende jaren omgezet naar ledverlichting Toon Verheijen

30 augustus 2019

10u47 0

Distributienetbeheerder Fluvius neemt de openbare verlichting over van de gemeente. De bedoeling is dat de komende jaren de straatverlichting wordt omgezet in ledverlichting. Dat is energiezuiniger en zorgt voor minder lichtvervuiling. Beerse investeert daarvoor 2,3 miljoen euro verspreid over de periode 2019-2030. Het gaat alles samen om zo'n 2.400 lichtpunten.