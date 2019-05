Spinselmot zorgt voor sprookjesachtig decor Toon Verheijen

31 mei 2019

Het Echelpoelpark achter het gemeentehuis en de omgeving van het speelplein in de Gildestraat wordt de laatste jaren telkens herschapen in een sprookjesachtig – of is het spookjesachtig – fenomeen. Bomen en struiken worden helemaal ingesponnen met wat lijkt op een spinnenweb. De veroorzaker van het witte web is de spinselmot. De rupsen hebben een voorkeur voor bijvoorbeeld de Europese vogelkers, kardinaalmuts, meidoorn, peer en wilg. De rupsen komen meestal in april uit het ei. In juni verpopt het beeste zich dan tot een heel klein vlindertje. Die periode duurt een vier tot zes weken. Normaal gezien herstelt de boom zich ook na het volledig kaal vreten door de rupsen. De gemeente heeft beslist om het fenomeen niet te bestrijden.